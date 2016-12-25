Kayserispor ilk yarının son maçıda kazandı

Kayserispor Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Karabükspor'u ağırladı.

KAYSERİ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Kayseripor 17. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüyle Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti.

Savunma arkasına havadan gönderilen uzun pasa hareketlenen Welliton bu topu kafa ile altıpas çizgisi önündeki arkadaşı Prejuce Nakoulma'a indirdi. Nakoulma topu düzelterek vuruşunu yaptı. Hakem Halil Umut Meler, vuruştan sonra Dany Nounkeu'nun topa elle müdahale ettiğini belirtti ve Dany'i kırmızı kart ile oyundan atarak Kayserispor lehine penaltı kararı verdi. Deniz Türüç'te kullandığı penaltı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

7 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Kayserispor 83. dakikada Welliton'un golüyle Karabükspor karşısında skoru 2-0 yaptı. Murat Duruer'in pasıyla topla buluşan Welliton topu ağlarla buluşturdu.

Bu sonuçla Kayserispor 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrılmış oldu ve 12 puanla 16. sıraya yükselmiş oldu. Karabükspor ise 18 puanla 13. sıraya geriledi.