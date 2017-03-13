Kayserispor maçında Oğuzhan'a yakın takip

Beşiktaş-Kayserispor maçını Tarkan Batgün ile birlikte takip eden Bragg, mücadele öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye’de gerçekten çok yetenekli oyuncular var. Bu karşılaşmada hem Beşiktaş hem de Kayseri’den 3 oyuncuyu izleyeceğim" dedi.

OĞUZHAN'I İZLEDİ

Ünlü futbol adamının siyah-beyazlılardan izlediği ismin, Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi. İlk yarı tutuk bir görüntü sergileyen Oğuzhan, ikinci yarıda ise takımıyla birlikte daha da canlandı. Beşiktaş'ın kaptanı, Vincent Aboubakar’ın takımını 1-0 öne geçirdiği gol öncesi ortayı yapan isim olarak asisti yaptı.