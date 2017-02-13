Kayserispor Sergen'le çıkışa geçti

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde aldığı kötü sonuçlarla Kayserispor küme düşmenin en büyük adayları arasında gösteriliyordu.
10 YENİ İSİM
Kayserispor yönetimi kötü gidişe dur demek için takımın başına eski milli yıldız Sergen Yalçın'ı getirdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında 10 yeni ismi takıma kattı.
Ligin 2. yarısının ilk maçında Medipol Başakşehir'e 5-0 mağlup olan Kayserispor daha sonra Akhisar Belediyespor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.
F.BAHÇE VE G.SARAY'I DEVİRDİ
19. haftada evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Sergen Yalçın'ın takımı Kayserispor büyük bir sürprize imza atarak mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor kupada da çeyrek finale yükseldi ve Fenerbahçe ile eşleşti.
Kayserispor son olarak da Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.