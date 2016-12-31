Kayserispor'a başkan adayı

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında ünlü futbol Emre Belözoğlu, canlı performansıyla alkış alırken, Acun ile anılarıyla güldürdü.

2016 yılının son saatlerinde Beşiktaş Mehmet Ekici'ye talip oldu. Trabzonspor ise Olcay Şahan'ı istiyor.

F.Bahçe'nin Euroleague'de final oynaması, G.Saray'ın Eurocup'ı alması Eczacıbaşı'nın Dünya Şampiyonu olması, 2016'da diğer sporda yaşanb

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En çok izlenen video Emre Mor'un slalomları - İZLE

Türk futboluna milli takımlar düzeyinde Emre Mor damga vururken genç yıldızın videosu da en çok izlenen spor videosu oldu.