Kayserispor'u eleyen F.Bahçe yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk maçı da aynı skorla kazanan sarı lacivertliler böylece kupada yarı finale yükseldi.
GOLLER AATIF, JOSEF VE VOLKAN'DAN GELDİ
Maçta gol perdesini 31. dakikada Aatıf açarken, 35. dakikada Josef de Souza takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
2. yarıda oyunu biraz daha rölantiye alan Fenerbahçe, 83. dakikada Volkan Şen'in güzel golüyle de sonuca gitti.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.