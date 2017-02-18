Kayserispor'un ikinci golü ofsayt çıktı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 21. hafta açılış maçında Kayserispor sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasasaray'ı mağlup eden sarı-kırmızılılar, evinde Bursaspor'u da 2-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

2. GOL 1.5 METRE OFSAYT

Ancak Kayserispor'un Bursa'ya attığı 2. gol maça damgasını vurdu. Pozisyon beIN Sports'un piero ölçümünde 1 metre 42 santimetre ofsayt çıktı.

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, 1 metre 42 santimetrelik ofsaytı görmeyip gol kararı verince futbolseverler tarafından sert bir dille eleştirildi.