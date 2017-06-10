Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, takımın yeni teknik direktörünü açıkladı

RUMEN HOCAYLA ANLAŞILDI

Kulüp tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bedir, bir süredir görüştükleri Sumudica ile ilerleyen saatlerde resmi anlaşmanın sağlanabileceğini vurgulayarak, "Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştık. Bu akşamın özel bir durumu oldu. Tesadüfler üst üste geldi. Eğer küçük bir gecikme yaşamasaydık bu iftar yemeğinde yeni teknik direktörümüzle olacaktık. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde imzamızı atmış, Kayserispor'un hocasını belirmemiş olacağız." diye konuştu.