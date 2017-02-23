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Kazanamayanların maçında galip Andorra milli takımı

Futbolda son 85 maçta kazanamayan Andorra, 73 maçtır galibiyeti bulunmayan San Marino'yu hazırlık müsabakasında 2-0 yendi.

Kazanamayanların maçında galip Andorra milli takımı
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Kazanamayanların maçında galip Andorra milli takımı

En son galibiyetini 2006'daki Avrupa elemelerinde Makedonya'ya karşı alan Andorra ile son kez 2004'de Liechtenstein'ı hazırlık maçında yenen San Marino, karşı karşıya geldi.

San Marino'daki Serravalle kentinde oynanan hazırlık maçını Andorra, 28. dakikada Ildefonso Lima (penaltıdan) ve 66. dakikada Cristian Martinez'in golleriyle 2-0 kazandı.

17 YIL SONRA İLK KEZ BİRDEN FAZLA GOL ATTILAR

Öte yandan karşılaşmayı iki farklı kazanan Andorra, 2000 yılından beri ilk kez bir maçta 1'den fazla gol kaydetti.

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