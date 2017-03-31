Kazma ve testerelerle maça gittiler

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart'taki Eskişehirspor-Göztepe maçı öncesi ve sonrasında Spor Güvenliği Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda stadyuma alkollü olarak girmek isteyen Eskişehirspor ve Göztepe taraftarlarını içeriye alınmadığı belirtildi.

KAZMA VE TESTERELERLE MAÇA GİTTİLER

Eskişehirspor taraftarı olan 1 kişinin alkollü olarak stat içerisine girmekte direnince hakkında 6 bin 222 sayılı kanuna göre yasal işlem yapıldığının belirtildiği açıklamada, ayrıca kent girişinde Göztepe taraftarlarının bulunduğu otobüste arama yapıldığı bildirildi.

Kütahya yolu kent girişinde Göztepe taraftar otobüsündeki aramada aralarında döner bıçakları, satır, kazma ve testerenin de olduğu 17 kesici ve delici alet ile 3 sopa ele geçirildi.