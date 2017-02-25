Kemal Özdeş: Futbolcularımı kutluyorum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor maçından sonra değerlendirmelerde bulundu.

FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özdeş, "İlk yarıdaki Bursaspor maçından sonra oyuncularım 27 puan topladı. İyi bir iş yaptılar. Futbolcularımı kutluyorum. Oyunun ilk 45 dakikası bizim için iyi geçmedi. İlk yarıda gol atması gereken takım Bursaspor'du. Oyuncularımla ritimsizliği düzeltmemiz gerektiğini konuştum. İkinci yarıda daha derli toplu oynadık ve pozisyonlar bulduk. Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü. Umarım oyunumuz gelişerek devam eder. 8 günde kupa dahil iki önemli maç oynayacağız" diye konuştu.