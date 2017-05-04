Ukrayna 2. Ligi'nde Obolon-Brovar'ın Bukovyna'yı konuk ettiği maçta atılan gol şike tartışmalarına yol açtı.

KENDİ KALESİNE İNANILMAZ GOL

Ligde 10. sırada bulunan Obolon-Brovar, 13. sıradaki Bukovyna'yı 1-0 yenerken, Bukovyna'nın savunma oyuncusu Igor Boychuk'un maçın 87. dakikasında kendi kalesine attığı gol tartışmalara neden oldu.

Kendi kalesine attığı gol için şike yaptı iddiası - İZLE



Igor Boychuk'un son derece rahat pozisyonda kendi kalesine gol atması Ukrayna basınında maçta şike yapıldığı yorumlarına neden oldu.

