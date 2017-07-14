33 kiloluk Bilal ile 84 kiloluk Serhat güreşti

EN DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞME OLDU

Kırkpınar'da müsabakalar Sarayiçi Er Meydanı'nda çeşitli boylarda devam ediyor. Minik-2 boyda yapılan güreşlerde, sıklet farkının açıkça görüldüğü eşleşme tribünlerde merak uyandırdı.

12 yaşındaki 33 kiloluk Bilal Çakar ile 84 kiloluk Serhat Göçmez, peşrevlerin ardından güreşe tutuştu. Rakibinin ağırlığı nedeniyle zor anlar yaşayan Bilal Çakar, 5 dakika boyunca çeşitli güreş oyunları denedi.

Renkli görüntülere sahne olan güreşte Serhat Göçmez, kendisinden 51 kilo hafif olan rakibini beklenildiği gibi mağlup etti.

Tribünlerdeki seyircilerden büyük alkış alan Bilal Çakar, yaptığı açıklamada, rakibinin kendisinden hayli fazla kilolu olduğunu hatırlatarak, her şeye rağmen mücadele ettiğini, yenildiği için üzgün olduğunu dile getirdi.