Kenyalı Kipyegon 1500 metrede ilk kez Dünya Şampiyonu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. günü, kadınlar 1500 metre finaliyle sona erdi.

Olimpiyat şampiyonu Kenyalı Faith Chepngetich Kipyegon, 4 dakika 2.59 saniyelik derecesiyle ilk kez dünya şampiyonu oldu.

2011 dünya şampiyonu ABD'li Jennifer Simpson, 4:02.76 ile gümüş madalya kazandı. Son iki olimpiyatın 800 metre şampiyonu Güney Afrikalı Caster Semenya ise 4:02.90 ile bronz madalyayı boynuna taktı.

DÜNYA REKORTMENİ SON SIRADA

Londra'ya unvanını korumaya gelen, dünya rekortmeni Etiyopyalı Genzebe Dibaba, son sırayı alarak hayal kırıklığı yaşattı.

ÜÇ ADIM ATLAMADA ŞAMPİYON VENEZUELALI ROJAS

Kadınlar 3 adım atlamada altın madalyayı, Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı.

Dünya salon şampiyonu Yulimar Rojas, 5. denemesindeki 14.91 metrelik atlayışıyla açık havadaki ilk dünya şampiyonluğuna uzandı.

Son iki Dünya Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Kolombiyalı Caterine Ibargüen, 14,89 metreyle gümüş madalyada kaldı.

Kazak Olga Rypakova da 14,77 ile bronz madalya aldı.

110 METRE ENGELLİDE MCLEOD BİRİNCİ

Erkekler 110 metre engellide altın madalyayı, Jamaikalı Omar Mcleod kazandı.





2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Jamaikalı Omar Mcleod, 13.04 saniyelik zamanıyla kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.





Unvanını korumak için piste çıkan ve Rusya Atletizm Federasyonu'nun cezası yüzünden bağımsız sporcu olarak yarışan Sergey Shubenkov, 13.04 ile gümüş madalya aldı.



Macar Balazs Baji ise 13.28 ile kürsünün son basamağına çıktı.