Kerem Demirbay Almanya forması giydi

Alman Milli Takımı'nda yedek soyunan Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay, sonradan oyuna girerek bu takımda ilk kez maç deneyimi yaşadı.

Danimarka, Bröndby Stadı'ndaki maça Fenerbahçeli defans oyuncusu Simon Kjaer ve Leicester City'nin kalecisi Kasper Schmeichel haricinde as kadrosuna yakın bir ilk 11'le çıktı. Almanya ise yedek ağırlıklı kadrosuyla sahada yer aldı.

Mesut Özil, Thomas Müller, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels ve Toni Kroos gibi as oyuncuları Danimarka'ya getirmeyen teknik direktör Joachim Löw, Emre Can'ı ve 10 numaralı formayı verdiği Kerem Demirbay'ı ise yedek soyundurdu.