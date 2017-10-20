Hoffenheim - Medipol Başakşehir maçının ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, "Ben Almanya'yı seçtim ama Türk'üm. Kalbim Türk atıyor, ailem Türk ve Elhamdülillah Müslümanım. Fatih hocanın arkamda durmasını beklerdim. Öyle medyada anlattığı gibi değil olay. Şimdi bir şey demeyeceğim ancak zamanı gelince açıklama yapacağım." şeklinde konuştu.

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı VİDEO

FATİH TERİM KEREM DEMİRBAY HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Dönemin Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, "TFF randevusunu almıştı, Bugün sabah müracaat edecekti. Oraya kadar her şey alınmıştı. Joachim Löw'ün ve Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncuları beğenmesi, milli takımlara katma isteği bizi mutlu ediyor ancak Kerem konusunda 1,5 senedir çok hızlı bir ilişki ağı var. Yardımcı hocalarımız kendisiyle, ailesiyle görüştü. En son benimle görüşmek istedi ve görüştüm. Kerem'in Türk Milli Takımı'nda oynamak istediği konusunda FIFA'ya gönderilecek ıslak imzalı yazısı 2 gün önce bize ulaştı" diye konuştu.

"KEREM İÇİN RESMİ YAZIYI GÖNDERDİM"

Prosedür gereği Avrupa'da oynayan futbolculara milli takım davetlerini 2 hafta önceden göndermek zorunda olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Doğal olarak gelişmeler böyle olunca ve ıslak imzalı evrağını da alınca, Hoffenheim Kulübüne Kerem için resmi davet yazısını da gönderdim. Kibarlık etmişler, çok da gurur duymuş olmalılar ki kendi resmi sitelerinde yayınlamışlar. Ancak ne hikmetse birkaç saat sonra geri çekmişler. İki gün önce Kerem'in kendisi kararını vermişti ve konsolosumuz da bekliyordu. Türk halkı bilmelidir ki biz çocuklarımız için ne lazımsa yapıyoruz. Hatta 1,5 sene zarfı içinde bekledi, 'Düşüneyim.' dedi. Biz hepsine sabırla karşılık verdik. Bizde oynayacağını ve bundan gurur duyacağını söylediğini hatırlıyorum. Biz bu işin bittiğini zannederken, böyle bir şeyle karşılaştık. Belki TFF ıslak imzalı yazısını da paylaşabilir. Kerem Demirbay ümit ederim bizim milli takımımızı seçer. Seçmezse de yapacak bir şeyimiz yok. Olayları herkesin doğru bilmesinden yanayım."