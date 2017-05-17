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Kerem Demirbay: Son dakikada Almanya'yı seçtim

Fatih Terim'in kadroya katmak için uğraştığı Kerem Demirbay, son dakikada Almanya Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyledi.

Kerem Demirbay: Son dakikada Almanya'yı seçtim
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Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay milli takım tercihini yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yetenekli futbolcunun A Milli Takımımızı seçtiğini duyurdu ancak Kerem'den şok eden bir açıklama geldi.

TERCİHİMİ DEĞİŞTİRDİM

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Kerem, "Son dakika kararımı değiştirdim ve Almanya Milli Takımı'nı seçtim'' dedi.

FATİH HOCA AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 17. yıl dönümü kutlamaları kapsamında katıldığı törende konuşurken, Kerim Demirbay hakkında da açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'in "Kerem Demirbay Türkiye'yi seçti" dediği dakikalarda Kerem Demirbay, Almanya'yı tercih ettiğini açıkladı.

TFF BELGEYİ PAYLAŞTI

Öte yandan TFF, Kerem'in ıslak imzalı belgesini paylaştı.

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