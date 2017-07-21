Kerim ve Da Costa imzaladı

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.

Gümüşdağ, Kerim için İngiltere'nin Birmingham Kulübüne bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro ödeyeceklerini aktardı.

KERİM VE DA COSTA'DAN AÇIKLAMALAR

Başakşehir'e transfer olan Kerim ve Da Costa, mutluluklarını dile getirdi. Beşiktaş'a 5 yıl önce transfer olduğunu hatırlatan Kerim, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Milli Takım'a ilk kez Abdullah Avcı tarafından çağrılmıştım. Hem ligde hem Avrupa'da takıma hizmet vereceğim için çok mutluyum. 5 yıl önce Beşiktaş'a geldiğimde çok gençtim. Ne yazık ki istenen duruma gelemedim. Şu an doğru insanlarla doğru yere geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Faslı oyuncu Da Costa ise büyük bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Avrupa'da önemli turnuvalarda oynadım. Medipol Başakşehir her sezon daha da büyüyen bir takım. Başkanımız ve hocamızın konuşmaları, buraya gelmemi etkiledi. Kariyerim açısından önemli bir transfer." şeklinde konuştu.

Öte yandan Kerim ile Da Costa, Medipol Başakşehir ile ilk antrenmanlarına bu sabah çıktı. İki futbolcu da antrenmanda takımla çalıştı. İmza töreninden sonra Kerim "29", Da Costa ise "27" numaralı formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.