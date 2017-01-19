Kevin Durant eski takımına acımadı 40 sayı attı

NBA'de dün akşam Golden State Warriors forması giyen Kevin Durant, eski takımı Oklahoma City Thunder'ı 121-100 yendikleri karşılaşmada 40 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı. NBA'e 9 maçla devam edildi.

DURANT'TEN SEZON REKORU

Eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'un karşı karşıya geldiği maçta Golden State Warriors, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 121-100 yendi. 40 sayıyla bu sezonki en yüksek skoruna imza atan Warriors'ın yıldız oyuncusu Durant, ayrıca 12 ribaunt ve 3 blok üretti.

WESTBROOK'TAN 58. KEZ TRIPLE DOUBLE

Art arda 5. galibiyetini alan Warriors'ta Stephen Curry 24 sayı, 8 asist ve Draymond Green 12 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle oynadı. Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Russell Westbrook 27 sayı, 15 ribaunt ve 13 asistle bu sezon 21'inci, kariyerinin 58'inci "triple double"ına imza attı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 107-85

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 94-89

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 104-101

Boston Celtics-New York Knicks: 106-117

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 118-98

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 111-92

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 118-98

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 121-100

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 100-106