Kevin Gameiro 5 dakikada hat-trick yaptı

La Liga'nın 23. hafatasında Atletico Madrid, Sporting Gijon deplasmanına çıktı.

İLK YARI KISIR GEÇTİ

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Atletico topla daha fazla oynayan taraf olmasına rağmen rakip yarı sahada pozisyon üretmekte zorluk çekti.

GAMEİRO 5 DAKİKADA HAT-TRİCK YAPTI

Atletico Madrid, ikinci yarının başında Yannick Carrasco ile öne geçti ancak gol sevinci sadece 3 dakika sürdü. Ev sahibi takımda Sergio Alvarez skoru eşitleyen isim oldu.

1-1'den sonra üstünlük için açık arayan Atletico zaman zaman kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşadı.

Karşılaşmada kilidi açan ve adeta Gijon'un fişini çeken isim Kevin Gameiro oldu. 80-85 arası rakip fileleri üç kez havalandıran Fransız yıldız galibiyeti takımına getirirken La Liga'daki gol sayısını da 9'a çıkardı.

Son düdükle birlikte Atletico Madrid rakibini deplasmanda 4-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Ligde sıkıntılı günler geçiren Sporting Gijon ile 16 puanla 18. sırada kaldı.