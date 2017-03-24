Kevin Kuranyi futbolu bıraktı

Kişisel internet sitesinden açıklamalarda bulunan Alman golcü, kariyerine ilişkin karara varmasının uzun bir zaman aldığını belirterek, "Kariyerime son veriyorum. 35 yaşıma geldim ve başka şeyler için zaman ayırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AİLEMLE ZAMAN GEÇİRECEĞİM

Bazı teklifler aldığını ve bunlar üzerine günlerce düşündüğünü kaydeden Kuranyi, "Sonunda ailemle daha fazla zaman geçirmekten yana karar verdim. Benim yurdum Stuttgart'tır. Orada, iyi bir kariyer geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Kuranyi, maddi yönden cazip teklifler sunan Rusya, Brezilya, Katar ve Çin kulüplerinin kendisine göre olmadığını ve sonraki süreçte menajerlik veya spor yorumcusu olarak görev yapabileceğini belirtti.

275 MAÇ 111 GOL

2001'den 2010 yılına kadar Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart ve Schalke 04 takımlarında forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da toplam 275 maçta 111 gol ve 48 asistlik bir performans sergiledi.

Bundesliga'dan ayrılarak Rus temsilcisi Dinamo Moskova'da 2010-2015 yılları arasında görev alan Kuranyi, son olarak geçen sezon Hoffenheim'de oynamış ve bu sezon boşta kalmıştı. Kuranyi, Almanya Milli Takımı'nda da 52 maçta 19 gol kaydetti.