Kevin Prince Boateng'den İbrahim Tatlıses şarkısı - İZLE

Futbol hayatına Las Palmas'ta devam eden Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng Instagram hesabından paylaştığı videoyla Türk sporseverlerin dikkatini çekti.

TATLISES'TEN Bİ TANEM ŞARKISI

Boateng, İbrahim Tatlıses'in Bi Tanem şarkısına eşlik ederken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Kevin-Prince Boateng İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi - İZLE

29 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada Türk sporseverler tarafından sıkla paylaşılırken "acaba Türkiye'ye mi transfer olacak" yorumları da yapıldı.