Kim Yeon-koung Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, Güney Koreli voleybolcu Kim Yeon-koung, Çin takımlarından Shanghai Guohua Life'a transfer oldu.

ÇİN'E İMZA ATTI

Kim'in yeni takımıyla 1 yıllık sözleşmeye imza attığı, kulübü kontrat detaylarını paylaşmasa da bu sözleşmenin Çin tarihinin en iyi imzalarından biri olduğu kaydedildi.

Kim'in geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 1.2 milyon euro kazandığı biliniyor. Yıldız voleybolcunun bedava statüsüne gelmesiyle çok daha iyi bir sözleşmeye imza attığı tahmin ediliyor.

29 yaşındaki voleybolcu havalimanında yeni takımının düzenlediği basın toplantısında "Shangai bana büyük ilgi gösterdi ve beni mutlu etti" açıklamasını yaptı. 2011'den beri Fenerbahçe'de forma giyen Kim, dünyanın sayılı hücumcu voleybolcuları arasında yer alıyor.