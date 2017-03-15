Kırmızı kart gördü maaşı asgari ücrete düştü

G.Saray yönetimi, sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Kayserispor'un yetenekli futbolcusu Deniz Türüç'ü transfer etmek için harekete geçti.

BJK TV canlı yayınına telefonla bağlanan Fatih Terim, Roma ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

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Galatasaray yönetimi, Tudor'un isteği üzerine Hakan Balta, Yasin Öztekin ve Cavanda ile yolları ayırmaya karar verdi.

Galatasaray'da bileti kesilen 3 isim daha var

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için hazırım mesajı

Kayserispor ile başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak için tecrübeli ve hazır olduğunu söyledi.