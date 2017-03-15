Kırmızı kart gördü maaşı asgari ücrete düştü

Çin Ligi'nin iddialı takımlarından Shanghai Shenhua'nın Tianjin Quanjian'ı ağırladığı maç, Giovanni Moreno ve Axel Witsel'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
162 BİN TL CEZA
Maçta oyun durmuşken Tianjinb'in Belçikalı yıldızı Axel Witsel'in kasten ayağına basarak kırmızı kart gören Qin Shenq'e ceza yağdı. Üç maç ceza alan futbolcu, ayrıca 300 bin Yuan (Yaklaşık 162 bin TL) para cezasına çarptırıldı.
Tianjin Quanjian Kulübü, futbolcuyu ikinci takımına gönderdiğini ve burada geçirdiği süre boyunca maaşının kesileceğini, asgari ücrete talim edeceğini açıkladı.