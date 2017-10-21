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Kırmızı kart gören Sosa G.Saray'a karşı oynayabilecek

Jose Sosa, Yeni Malatyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kırmızı kart gören Sosa G.Saray'a karşı oynayabilecek
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Spor Toto Süper Ligi'nin 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında çift sarı karttan kırmızı kart gören Arjantinli futbolcu Sosa, takımını yalnız bıraktı.

G.SARAY MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Sosa'nın kırmızı kart görmesi, gelecek haftaki Trabzonspor-Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı sorusunu akıllara getirdi.

Talimatlar gereği Sosa, cezasını hafta arasındaki oynanacak Türkiye Kupası (Çorum Belediyespor) maçında çekecek ve Galatasaray karşılaşmasında sahadaki yerini alabilecek.

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