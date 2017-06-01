Kişi başı 1.5 milyon euro prim

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 12. şampiyonluğunu kovalarken, bunun gerçekleşmesi durumunda hem bir ilki gerçekleştirecekler hem de oyuncular küçük çaplı birer servet kazanacaklar:

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kazanılmasıyla hem Real Madrid bir ilki gerçekleştirecek hem de oyuncuların cebi bir kez daha dolacak. Real Madrid, Cumartesi günü Cardiff'te Juventus ile oynanacak final maçını kazandığı takdirde, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 2 kez kazanan ilk takım olacak.

KİŞİ BAŞI 1.5 MİLYON EURO

Sezon başında kaptan Sergio Ramos ve kulübün deneyimli isimlerinin yönetimle yaptığı pazarlıktan ise futbolcular karlı çıkmış görünüyor. Sezon öncesi lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için istenen primi yönetim kabul etti.

Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için her bir futbolcu 1.5 milyon Euro kazanacak. Bu durumda, Real Madrid'in kasasından primler için 80 milyon Euro civarı bir rakam çıkacak. Real Madrid geçen sezon oyuncular ve teknik heyete toplam 32 milyon Euro ödedi.

Her bir oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için 700'er bin Euro'yu cebine koyarken, Camp Nou'da Barcelona'yı yendikleri için de 100'er bin Euro aldılar.

JUVENTUS DA KESENİN AĞZINI AÇTI

Juventus yönetimi de şampiyonluk için kesenin ağzını açmış durumda. Başkan Andrea Agnelli, takımın Avrupa şampiyonu olması halinde, oyunculara kişi başı 350 bin Euro prim dağıtılacağını açıkladı.

Juventus, 2015 Şampiyonlar Ligi finali için ikramiye miktarını 300 bin Euro olarak belirlemişti.