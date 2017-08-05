Kıvılcım Kaya Salman finale kalamadı

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar çekiç atmada Türkiye'yi temsil eden Kıvılcım Kaya Salman elemeleri geçemedi.

ŞAMPİYONAYA VEDA ETTİ

Londra'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde piste çıkan 25 yaşındaki atlet, kadınlar çekiç atma elemelerinin ilk serisinde yarıştı.

İlk hakkında 66,33, ikinci hakkında 67,76, üçüncü hakkında da 66,93 metre atan Kıvılcım Kaya Salman, kendi serisinde 7, genel klasmanda ise 15. sırada yer alarak şampiyonaya veda etti.

Toplam 30 atletin mücadele ettiği serilerde Polonyalı Malwina Kopron 74,97, vatandaşı Anita Wlodarczyk 74,61, Büyük Britanyalı Sophie Hitchon da 73,05 metreyle en iyi üç dereceye imza attı.