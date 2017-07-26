Kızı Outlast oynayan babasına korkudan çığlık attırdı

Milyonlarca kullanıcıya sahip elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch, canlı yayın sırasında kullanıcıların yaşadığı komik ve ilginç olaylara sık sık sahne oluyor.

Twitch’teki son ilginç olay ise bir babanın kızı tarafından korkutulduğu andı. Babanın korktuğu anın videosu platformun en çok izlenen klibi oldu.

Twitch’te yayın yaparken pür dikkat Outlast 2 oynayan JurassicJunkieLive kullanıcı isimli baba, içeriye giren kızını fark etmiyor.

Oyunun korkutucu bir anında yerinden zıplayan baba hemen sonrasında kızını da görünce çığlık çığlığa bağırıyor.

İşte o anlar;