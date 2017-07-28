Kjaer 41 milyon TL'ye transfer oluyor

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Strum Graz'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de herkesin konuştuğu o transfer kesinleşti.

Fenerbahçe, Simon Kjaer transferi konusunda Sevilla ile kesin anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmanın detayları netleşirken Sarı-Lacivertli ekibin yeni transfer planı da ortaya çıktı.

41 MİLYON TL

Taraflar, 10 milyon euro (41 Milyon TL) bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Transferde Sevilla tarafından kaynaklı ufak pürüz de çözüldü...

MAAŞ SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

Kjaer'in Fenerbahçe'den kazandığı 4 milyon euroluk ücret, İspanya'daki vergi yükü nedeniyle Sevilla'yı düşündürüyordu.

Hasan Çetinkaya, Fransa'da yaptığı temaslarda oyuncunun menajeriyle ücret farkı meselesini çözmeye çalıştı ve iş transferin gerçekleşmesi noktasına geldi.

KJAER'İN PARASI ORTA SAHA-FORVETE

Transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Finansal Fair anlaşması nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertliler böylece forvet transferine önemli bir bütçe ayırabilecek. Kjaer'den gelen para orta saha-forvet bölgesine aktarılacak.

Sarı-Lacivertliler, Kjaer'in boşluğunu ise bonservisi elinde olan futbolcularla doldurmak istiyor. Öne çıkan aday ise Alman stoper Holger Badstuber...