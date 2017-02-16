Kjaer: Bulduğumuz posizyonlar tesadüf olmamalı

Krasnodar'a deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe'de Simon Kjaer, mücadeleyi yorumladı.

POSZİSYONLARIMIZ TESADÜF OLMALI

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kjaer şunları söyledi;

Maçın daha henüz 3. dakikasında kalenizde gol görüyorsanız bu önünüze büyük bir engel olarak çıkarıyor. İşinizi zorlaştırıyor. Oyunumuzu geliştirmeliyiz ve top ayağımızdayken daha iyi atak gerçekleştirmeliyiz.

Girdiğimiz pozisyonlar sadece tesadüf üzerine olmamalı . Bir gol atsaydık bizim için daha iyi olabilirdi. Futbolun içinde böyle akşamlar var. Hafta sonunu düşüneceğiz ve önümüze bakacağız.