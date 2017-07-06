Kjaer Fenerbahçe antrenmanına çıktı

Yeni sezon öncesi, Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Adı İtalyan takımlarıyla anılan ve kendisi de yurt dışında olan Simon Kjaer, Fenerbahçe idmanına katıldı.

SKRTEL VE KJAER İDMANA ÇIKTI

Bu arada sezon sonu milli takımlarına gittikleri için izinli olan Simon Kjaer ve Martin Skrtel, Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi ve bugün yapılan günün ilk antrenmanında yer aldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.