Kjaer Fenerbahçe'yle yol ayrımında

Sarı-Lacivertliler’in Lille’den 7 milyon 650 bin Euro bonservis bedeliyle aldığı Danimarkalı stoper, Fenerbahçe’de yıllık 3.2 milyon Euro kazanıyordu. Ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan Kjaer, ailesinin de Türkiye’den ayrılmak istemesi nedeniyle teklifleri değerlendirmeye başladı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME İLETTİ

Eşinin de bu konuda ısrarcı olması nedeniyle yıldız oyuncu İtalya’ya gitmek istiyor.

Milan da Kjaer’i kadrosuna katmak için kesenin ağzını açmış durumda. Fenerbahçe yönetimi 12 milyon Euro bonservis bedeli isterken, İtalyan kulübü en son 8 milyon Euro’ya çıktı.

İki kulüp arasında pazarlıklar kıran kırana sürerken, Simon Kjaer de Fenerbahçe yönetimine başvurarak transferinde kolaylık gösterilmesini istedi. Danimarkalı yıldız, yöneticilerle yaptığı konuşmada, "Takımdan ayrılmak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" dedi.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ile Milan’ın ortak bir noktada buluşarak 10 milyon Euro’ya transferin sonlandırması bekleniyor.