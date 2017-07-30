Kjaer imza için gidiyor

Fenerbahçe ile Danimarkalı stoperi Simon Kjaer’in yolları ayrılıyor. Bir süredir İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla ile görüşen Kjaer, pazartesi sabahı anlaşmayı noktalamak üzere İspanya'ya uçacak.
HÜCUMA TRANSFER YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Kjaer'in satışından gelecek parayla hücum hattını takviye etmeyi planlıyor. Yönetimin listesinde Paris SaintGermain'den Hatem ben Arfa ve Santos'tan Lucas Lima bulunuyor.
Sarı-Lacivertliler, Kjaer'in yerine, bonservisi elinde bulunan Bayern Münihli Holger Badstuber’i transfer etmeyi planlıyor.