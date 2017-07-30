Kjaer imza için gidiyor

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Emre Çolak hazırlık maçında iki gol attı

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Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan milli futbolcu herşeyi A'dan Z'ye kaleme aldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Selver Şeker altın, Muhammed Güler ise gümüş madalya elde etti.

Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Podolski, takımıyla çıktığı ilk lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, orta saha bölgesine Fernando'dan sonra Fellaini'yi de transfer etti.

Fernando'dan sonra Fellaini de Galatasaray'da

Forvet transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Mitroglou'nu alıyor.

Beşiktaş Mitroglou'nu transfer ediyor

Aykut Kocaman, forvet bölgesi için Belçika'da gol kralı olan Lukasz Teodorczyk'in alınmasını istedi.

Barcelona'nın Real Madrid'i yenerek kazandığı özel turnuvanın kupa töreninde Arda Turan yine yalnız görüntüsüyle dikkat çekti.

Arda Turan yine takımdan uzak

1 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

2 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

3 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

4 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

5 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

6 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

7 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin Galatasaray yönetimine ateş püsküren Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in kaçamayacağını hesap vermesi gerektiğini savundu.

8 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in istifa çağrısına yanıt verdi.

9 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.