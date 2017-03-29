Kjaer Marsilya'nın takibinde

Fransa Ligue 1'de ekonomik anlamda yeni bir yatırım sürecine giren Marsilya'da Simon Kjaer transfer listesine alındı.

YENİDEN FRANSA'YA DÖNEBİLİR

Fransız ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia, Kjaer'i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Danimarkalı stoper ile Lille'de beraber çalışan tecrübeli çalıştırıcının, yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi.

27 yaşındaki stopere maddi anlamda ciddi yatırım yapılacağı vurgulanırken, transferde bazı zorluklar olduğu bildirildi.

Hem Kjaer'e Avrupa'da önemli takımların teklif hazırlığı hem de tecrübeli yıldızın daha iyi bir lig için Fenerbahçe'den ayrılma isteği bulunuyor. Buna rağmen Kjaer'in Marsilya önerisine sıcak bakmayacağı ifade edildi.