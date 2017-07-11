Kjaer Milan'ın stoperiyle takas edilecek

Kjaer'i iyi bir paraya satarak yeni transferlere kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, Danimarkalı yıldız ile ilgilendiği haberleri çıkan Milan'dan resmi teklifini bekliyor.

Sarı-lacivertliler iyi bir bonservis geliri elde etmek istese de "takas artı para" teklifine de sıcak bakıyor.

GOMEZ+PARA

Yönetimin, Milan'ın kadrosunda düşünmediği stoper Gustavo Gomez ve bunun yanısıra iyi bir bonservis bedeli karşılığında Kjaer'i satabileceği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde bu durumun netleşmesi bekleniyor. Eğer transfer takasla gerçekleşirse Fenerbahçe, Kjaer'in ayrılmasına rağmen hem bu bölgeyi yıldız bir isimle dolduracak hem de gelecek para ile de yeni transfer için kaynak sağlayacak.