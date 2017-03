Kjaer Şampiyonlar Ligi için F.Bahçe'yi bırakıyor

Danimarkalı stoper özellikle kariyeri açısından Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan oynamaya büyük önem veriyor. 2 sezon önce de sarı-lacivertli kulübe Şampiyonlar Ligi hedefi ön planda olduğu için gelmek isteyen ve bunu hep deklare eden Kjaer'in yeni sezonda bu durumu hayata geçirmek istediği öğrenildi.

Danimarka Milli Takımı'nda kaptanlık da yapan tecrübeli stoper, 2018 Dünya Kupası'na katılma yolunda mücadele veriyor. Rusya'daki kupada olmayı çok isteyen başarılı yıldız, gelecek sezonun önemini özellikle biliyor.

GÖZ ÖNÜNDE OLMAK İSTİYOR

Ayrıca performansıyla hep fark yaratan Kjaer, maddi açıdan değerini de artırıyor. Şu anda transfermarkt verilerine göre 12 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli bulunan başarılı futbolcu, Avrupa'da daha göz önünde olacağı ve vitrine çıkabileceği bir ligde oynamayı planlıyor.

Fenerbahçe açısından da Kjaer büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli kulüp gelecek sezon transfer bütçesi oluşturma adına yüklü bir bonservis alarak ekonomik bir rahatlama sağlayabilir.

FFP İÇİN FENERBAHÇE DE SATMAK İSTİYOR

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği bazı şartları olan Fenerbahçe'nin elinde de iyi bir bonservis getirebilecek Simon Kjaer bulunuyor.

Simon Kjaer'in kendine ait bir de medya danışmanı var. Lille'deki döneminden beri beraber çalıştığı Lars Hendel, Kjaer'in bütün gelişmelerini an be an sosyal medyada paylaşıyor.

Danimarkalı stoperin başarılarını, istatistiklerini ve forma giydiği maçları özellikle sunan medya danışmanı, birçok detayı da aktarıyor. Böylece Simon Kjaer'in hem reklam hem de paylaşım açısından daha çok duyulması ve adının öne çıkmasında Lars Hendel'in büyük katkısı oluyor.