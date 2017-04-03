Kjaer şimdi de İngilizlerin gündeminde

Fenerbahçe'nin sezon sonu maddi kaynak yaratmak için satmak istediği Kjaer'i Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor.

Fransız ekipleri Marsilya ve PSG, 27 yaşındaki stoper için harekete geçmiş, İtalyan devi Milan ise 12 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı.

KLOPP DA İSTİYOR

İngiliz gazetelerinde yer alan transfer haberine göre, Liverpool, Simon Kjaer için devreye girdi. Klopp’un yeni sezonda şampiyonluk yarışında olacak bir kadro kurmak istediği, bu sezon özellikle duran toplarda açık veren savunmayı Kjaer ile takviye edeceği öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca Chelsea ve Manchester United’ın da Danimarkalı defans oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Simon Kjaer’in sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılma kararı aldığı ve menajerine İtalya ya da Fransa’dan takım bulmasını istediği iddia edilmişti.