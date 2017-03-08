Kjaer suçu forvetlere attı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan sonra üçüncü kaptanlık görevi yürüten Simon Kjaer, saha içinde bunu fazlasıyla hissettirirken, hata yapan takım arkadaşlarını sert biçimde uyarmaktan da çekinmiyor. Danimarkalı savunma oyuncusunun, özellikle puan kaybedilen maçlardan sonra yaptığı öz eleştiriler ise fazlasıyla can yakıyor.

ADVOCAAT'I ELEŞTİRMİŞTİ

Kjaer, açıklamalarında teknik direktör Dick Advocaat'ı eleştirmekten de geri kalmıyor. Rusya'da 1-0 kaybedilen Krasnodar maçında sonra söylediği, "Oyunumuzu geliştirmeliyiz. Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Girdiğimiz pozisyonlar, sadece tesadüf eseri girdiğimiz pozisyonlar olmamalı. Bunun üzerine çalışmalıyız." şeklindeki sözler ise hâlâ hafızalarda.

Lafını esirgemeyen, savunduğu doğruları açıklamaktan hiçbir zaman çekinmeyen Kjaer, yine bombaladı! "Şampiyonluğu kaçırdık, çünkü takım değiliz!" dedi.

'TAKIM OLAMADIK'

İşte Kjaer'in çarpıcı açıklamaları;



"Biz bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Ancak bu sadece kağıt üstünde kalıyor. Çünkü sahada görüntü bunun tam zıttı. Bir türlü takım olarak hareket edemiyoruz. Takımın ön tarafında yer alan oyuncularda gereksiz bir panik hali var. Onların golü bulamaması bizim üzerimizdeki baskıyı artırıyor. Bu yüzden birçok maçta puan kaybettik."