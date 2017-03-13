Kjaer'e 3 Fransız kulübü talip oldu

Fenerbahçe’nin savunmadaki önemli ismi Simon Kjaer’in sezon sonunda ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

EŞİ DE AYRILMAK İSTİYOR

Eşi Elina Gollert’in baskısı sonrası yıldız futbolcunun menajerine, "İtalya ya da Fransa’dan kulüp bul" talimatı verdiği kaydedilmişti. Daha önce bu iki ülkede forma giydiği için tercihini bu yönde yapan 27 yaşındaki stopere Fransız devleri talip oldu.

PSG ve Lyon’un, Kjaer’in menajeriyle temasa geçerek futbolcunun şartlarını sordukları öğrenildi, ayrıca bir diğer Fransız ekibi Marsilya’nın da Danimarkalı futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE KABUL EDECEK

Fenerbahçe Yönetimi, Simon Kjaer’i göndermek istemese de oyuncuyu zorla tutmak gibi bir düşünce de yok. Sarı-Lacivertliler, kapıyı 15 milyon Euro’dan açıp buradan elde edilecek gelirle yeni sezon öncesi iyi bir transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor.