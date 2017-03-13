Kjaer'in çekilen MR'ında yırtık tespit edlidi

Çekilen MR'ında sağ üst adale zarında yırtık tespit edilen Danimarkalı savunma oyuncusunun iyileşme sürecinin uzayabileceği bildirildi.

Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Simon Kjaer'in tedavisi devam ediyor.

KONYASPOR MAÇINDA OYNAMASI

Çekilen MR'ında sağ üst adale zarında yırtık tespit edilen Danimarkalı savunma oyuncusunun iyileşme sürecinin uzayabileceği bildirildi.

Yapılan testlerde ağrılarının arttığı görülen Fenerbahçe'nin stoperinin 4 gün sonra oynanacak Atiker Konyaspor maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor.

Kjaer cumaya yetişmezse, forma yine Roman Neustadter'in olacak.