Kjaer'in maaşının yarısını F.Bahçe ödeyecek

Fenerbahçe, Simon Kjaer'i 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya verdi ve büyük birişe imza attı.

İspanyol kulübü 10 milyon euroluk teklifle kapıyı çaldı, görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Aziz Yıldırım ise 15 milyon euroda diretti.

Kıran kırana pazarlıklar sonucunda Kanarya'nın patronu, 13 milyon euroya “Evet” dedi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Sevilla ile anlaşan Kjaer ise dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Danimarkalı oyuncu, 16 milyon euro karşılığında transferine izin verilen Moussa Sow ile 15.6 milyon euro bonservis bedeli elde edilen Elvir Balic'ten sonra kulüp tarihinde üçüncü sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedeliyle satılan 16 isimden toplam 144 milyon 100 bin euroyu kasasına koydu.

MAAŞIN YARISI F.BAHÇE ÖDEYECEK

Danimarkalı stoperin transferinde İspanyol ekibiyle uzun bir pazarlık aşamasına giren yönetim yıllık kazancı olan 4 milyon eurodan dolayı sıkıntı yaşıyordu.

YARISINI F.BAHÇE ÖDEYECEK

Bu yüzden yine Emenike'de olduğu gibi maaşının yarı ücretini ödeyerek Sevilla ile anlaşan yönetim kasasına 13 milyon Euro gibi yüksek bir meblağı da koyarak büyük bir başarıya imza attı.

Emenike de 2.5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'a satılırken yıllık 2 milyon euroluk ücretinin 1 milyon eurosunu sarı-lacivertlilerin ödeyeceği ortaya çıkmıştı.