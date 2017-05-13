Kjaer'in yerine Claude Dielna alınacak

Başkan Aziz Yıldırım’ın “Mayıs ayında transferleri bitireceğiz” açıklamasının ardından transfer iddiaları sıkça gündeme gelmeye başladı.

KJAER GİDİYOR DİELNA GELİYOR

Simon Kjaer’in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Danimarkalı yıldızın yerine geçen sezonu Romanya’nın Dinamo Bükreş takımında kiralık olarak geçiren Claude Dielna’nın transfer edilmek istendiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bonservisi İngiltere’nin Sheffield Wednesday takımında olan 29 yaşındaki Fransız oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da Fenerbahçe için ayrı bir avantaj.