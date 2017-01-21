K.Karabükspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, futbolcu eşi olarak hakarete alıştığını ama kızına küfredilmesini asla kabul edemeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe ile anılan Sevillalı Ganso'ya çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, suikast tehdidi almadığını ancak devlet tarafından uyarıldığını açıkladı.

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Dick Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, ''Elimizde ön tarafta oynayan çok fazla futbolcu var ama Mehmet Ekici gibi birisi yok'' dedi.