K.Karabükspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Galatasaray ligde 36 puan ile 3. sırada bulunuyor.
Akhisar Belediyespor'u evinde 1-0 mağlup eden Karabükspor ise 21 puanla 11. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Karabükspor
Ahmet Şahin
Kerim Zengin
Gaman
Barış
Latovlevici
Ceyhun
Kokalovic
Lazarevic
Zec
Tanase
Seleznyov
Galatasaray
Muslera
Sabri
Ahmet Çalık
Hakan
Carole
Selçuk
De Jong
Yasin
Podolski
Bruma
Eren