Klasnic'e üçüncü kez böbrek nakli

Daha önce annesi ve babasından nakledilen böbreklerde sorun çıkan 37 yaşındaki eski futbolcu için yeni bir uygun donör bulundu ve üçüncü kez nakil gerçekleşti.

ANNE VE BABASINDAN NAKİLDE SORUN ÇIKTI

Klasnic'in eski kulüplerinden Bolton Wanderers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eski futbolcu için uygun donörün bulunduğu ve böbrek naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Daha önce iki kez aynı operasyonu geçiren Klasnic'i, 2006'da annesinden aldığı böbrek doku uyuşmazlığı, 2016'da babasından nakledilen böbrek ise kanı yeterince temizlemediği gerekçesiyle sağlığına kavuşturamamıştı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev alan Klasnic, kariyeri boyunca Werder Bremen, Mainz 05, Nantes ve Bolton Wanderers gibi takımlarda forma giymişti.