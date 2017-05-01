Klitschko nakavt anında yaşadıklarını anlattı

Eski şampiyon Wladimir Klitschko, Anthony Joshua karşısına kemerlerini geri almak için geçen gece Londra'da ringe çıkarken, 6. rauntta rakibini nakavt etmeye çok yaklaştıysa da başaramadı ve karşılaşmayı 11. rauntta nakavtla kaybetti.

Joshua'yı 6. rauntta çok iyi bir sağ direkle yıkan Klitschko, akabinde rakibinin güçlükle ayağa kalkması ve toparlanamaması üzerine bir çok izleyici karşılaşmanın Klitschko lehine nakavtla bitebileceğini düşündü.

KANDAN GÖREMEDİM

Konu hakkında görüşleri sorulan Klitschko; "Joshua'nın o an ayağa kalkabileceğini düşünmedim ama başardı. Buna saygı duymak lazım. Ben o andan itibaren Joshua'nın enerjisinin ve konsantrasyonun tamamen bittiğini düşündüm, ama o ilerleyen rauntlarda toparlanmayı başardı. Onu nakavt etmek için daha çok şey yapabilirdim ama bunun benim gecem olacağını hissettim ve bu yüzden acele etmedim." şeklinde konuştu.

Nakavt anına da değinen Klitschko; "Kan gözümün içine doğru akmaya başlamıştı, o kadar kalın bir şerit halinde akıyordu ki artık hiç bir şey görememeye başlamıştım" ifadelerini kullandı.