Klopp Coutinho transferine son noktayı koydu

Yeni sezon hazırlıklarını Honk Kong'ta sürdüren Liverpool'da transferin en önemli aktörü Brezilyalı yıldız Coutinho. İsmi Barcelona ve PSG ile anılan futbolcunun geleceği İngiliz ekibinin transferdeki yol haritasını da şekillendirecek.

OYUNCU SATILIK DEĞİL

Düzenlediği basın toplantısında oyuncsunun satılık olup olmadığı hakkında gelen soruya yanıt veren Jurgen Klopp, ''Evet, satılık olmadığını söyleyebiliriz. Diğer kulüplerin oyuncumuza böylesine ilgi göstermesine şaşırmıyorum. İnsanlar Liverpool'da iyi futbolcuların olduğunu görüyor. Ancak önemli bir mesaj vermek isterim ki; biz oyuncu satan bir kulüp değiliz. Beraber çalışmaya, beraber gelişmeye inanıyoruz ve birlikte olmak istiyoruz. İleriye doğru adımlar atmak için bir arada kalmalıyız. Phil çok önemli bir oyuncu ama geçen yıl geçirdiği sakatlığın ardından sezonu iyi durumda tamamlayamadı. Hâlâ genç ve kendini geliştirebilecek bir futbolcu. Bu kulübe geldiğimdeki durumuna göre daha iyi bir yerde. Doğru yolda olduğunu söyleyebilirim'' diyerek oyuncusunun ayrılmasına ihtimal vermedi.

2013 yılında Inter'den Liverpool'a 13 milyon Euro bonservis bedeliyle tranfer olan Brezilyalı, geride kalan sezonda 36 maçta forma giydi ve takımına 14 gol, 9 asistlik katkı verdi.