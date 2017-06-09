Klopp Emre Mor'u Liverpool'a istiyor

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor Premier Lig yolunda...

Alman Sportbild Dergisi'nin internet sitesindeki transfer kulisi bölümünde Emre Mor'un önümüzdeki sezon Liverpool'da oynayabileceğine dair bir haber çıktı.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Buna göre; Liverpool Menajeri Jürgen Klopp eski takımı Borussia Dortmund'dan Emre Mor'u Liverpool'a istiyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve Liverpool'un anlaşmaya mutlaka satın alma opsiyonu koymak istediği belirtiliyor.

Halen A Milli Takım ile Kosova maçı için Slovenya'da kampta bulunan Emre Mor için "Thomas Tuchel döneminde fazla şans bulamadı.Oynadığı 19 maçın sadece 6'sına ilk 11'de başlayabildi" denilirken 19 yaşındaki futbolcunun Dortmund'da 2021'e kadar söleşmesi bulunduğu da hatırlatıldı.

Genç futbolcunun adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.