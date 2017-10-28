Klopp: Üzerimdeki baskıyı inkar edemem

Premier League'nin 4. haftasında Manchester City'ye 5-0 yenildikten sonra geçtiğimiz hafta Tottenham deplasmanından da 4-1 gibi farklı bir sonuçla mağlup ayrılan Liverpool'da menajer Jürgen Klopp üzerindeki baskı artıyor. Özellikle takımın defansif zaaflar sebebiyle yaşadığı puan kayıpları, Alman menajerin sezon başındaki transfer stratejisini tartışmaların odağı hâline getirmiş durumda.

ÜZERİNDE BASKI HİSSETİĞİNİ VURGULADI

Ligin 10. haftasında oynayacakları Huddersfield maçı öncesi kameraların karşısına çıkan Klopp, medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirileri takip etmediğini belirtse de, üzerinde baskı hissettiğini ifade etti.

Huddersfield karşısında galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirten Alman menajer, "Üzerimdeki baskıyı inkar edemem. Bu hafta çevremdeki insanlardan, yorumculara kulak asmamam gerektiğine dair çok sayıda mesaj aldım. Benim için neler söylendiğine dair hiçbir fikrim yok ama tahmin edebiliyorum. Bazıları benim bu kulüp için doğru kişi olmadığımı düşünüyor olabilir. Ancak kulüp içinde kimsenin bu fikirde olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

LİG HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL

Klopp, ligde şampiyonluğa oynayan takımlarla yaptıkları maçlar özelinde ilk kez Tottenham maçında seviye farkının ortaya çıktığını belirterek, "Manchester City karşısındaki 5-0'lık sonuç berbat olsa da, o maçta rakibimizle aynı seviyedeydik. Şampiyonluk iddialıları karşısında bir tek Tottenham'a karşı işler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak ligde henüz her şey bitmiş değil. Bu aşamada sezon başına dönerek transfer eleştirisi yapmanın hiçbir anlamı yok." dedi.