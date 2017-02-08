Klopp ve Guardiola Aubameyang'ın peşinde

Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı Aubameyang sezon sonu takımdan ayrılmak için doğru bir zaman olacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından dünyanın dev kulüpleri de Aubameyang'ı transfer etmek için Alman kulübünün kapısını aşındırmaya başladı.

PEP Mİ KLOPP MU?

Dortmund'dan eski öğrencisi Aubameyang'i Liverpool'a transfer etmek isteyen Klopp'un karşısında ezeli rakibi Manchester City'nin hocası Pep Guardiola var. Klopp'un planı sezon sonu Sturridge'ı West Ham United'a satarak kaynak yaratmak. Aubameyang için Kloop 40 milyon Pound'u gözden çıkarmış durumda.

AGÜERO GİDERSE AUBA GELECEK

Pep Guardiola'nın Sergio Agüero'yu satmak istediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. İspanyol teknik adam Arjantinli Agüero'nun satılması durumunda Aubameyang'ı transfer etmek istiyor.