Klopp'un istediği Beşiktaşlı

Liverpool'un teknik patronu Klopp, Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktı ve girişimler başladı...

Benfica’daki döneminden bu yana Avrupa’nın en fazla gelecek vaat eden futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldız bu sezon da scoutların listesine girdi. Premier Lig’in dev takımlarından Liverpool, 22 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.

Kulüp scoutlarının, Talisca’nın maçlarını sürekli takip ettiği ifade edildi. Sezon başında Beşiktaş’la 2 yıllık kiralık sözleşme imzalayan yetenekli oyuncu için transfer raporu tutulduğu da aktarıldı.

GALATASARAY DERBİSİNİ DE İZLEYECEKLER

Oyuncuyla yakından ilgilenen scout'ların bu akşamki derbiyi de takip edeceği öğrenildi.

OPSİYONU 25 MİLYON EURO

Anderson Talisca’nın özel sözleşmesinde Beşiktaş lehine 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Siyah-beyazlılar 2017-18 sezonu sonunda bu hakkı kullanmaz veya farklı bir bedel karşılığında Benfica ile anlaşamazsa Brezilyalı futbolcu Portekiz kulübüne geri dönmek zorunda kalacak.

