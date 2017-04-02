Kluivert Van Persie'yi transfer ediyor

Fenerbahçe’ye geldiğinden bu yana beklenen katkıyı yapamayan Robin van Persie ile yolların sezon sonunda kesin olarak ayrılması bekleniyor.

6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Geçen sezon başında Manchester United’dan alınan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan van Persie, bonuslarla birlikte Sarı- Lacivertliler’den 6 milyon Euro civarında bir para kazanıyor.

Fenerbahçe yönetimi, maddi anlamda kulübe ağır bir yük olan ve aldığı paranın performans anlamında karşılığını alamadığı Hollandalı yıldızı elden çıkartmaya uğraşıyor. İşte bu doğrultuda özellikle Uzak Doğu ekipleriyle temasta olan Kanarya’nın başına talih kuşu kondu.

CAVANİ'NİN YEDEĞİ OLACAK

Fransızlar’ın en önemli ekibi olan ve futbol direktörlüğünü de 33 yaşındaki forvetin vatandaşı Hollandalı eski futbolcu Patrick Kluivert’in yaptığı PSG’nin, tecrübeli golcüyü listesine aldığı öğrenildi.

Edinson Cavani’nin yedeği olarak kaliteli bir yıldız isteyen Kluivert’in, Fransız ekibi adına Hollandalı oyuncuyu transfer etmeye çalışacağı bildirildi.